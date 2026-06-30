MILANO, 30 GIU - Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Mecenate accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Cinturrino, si apprende oggi, è stato espulso dalla Polizia con provvedimento del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio.
Carmelo Cinturrino destituito dalla Polizia di Stato
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