ROMA, 11 NOV - Re Carlo d'Inghilterra si è recato oggi presso il Francis Crick Institute, centro di ricerca biomedica di Londra, che ha festeggiato il decimo anniversario dalla sua fondazione. Fu la regina Elisabetta II ad inaugurare l'istituto il 9 novembre 2016 , accompagnata dal Duca di Edimburgo. ll Crick è il più grande istituto di ricerca biomedica in Europa e vi operano moltissimi ricercatori, anche italiani, e si dedica allo studio dei principi fondamentali della biologia alla base della salute e delle malattie umane. L'obiettivo è trovare nuovi modi per prevenire, diagnosticare e curare patologie come il cancro, le malattie cardiache e l'ictus, le infezioni e le malattie neurodegenerative come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). In dieci anni dalla sua fondazione l'istituto ha prodotto oltre 6.500 pubblicazioni e collaborato con ricercatori di 143 paesi. Il Crick è un ente di beneficenza registrato e i suoi partner fondatori sono il Medical Research Council (Mrc), Cancer Research Uk, Wellcome, Ucl (University College London), Imperial College London e King's College London. L'edificio che ospita l'istituto è stato pensato per ridurne l'impatto visivo, un terzo della struttura è interrato, mentre i laboratori sono disposti su quattro piani fuori terra, per una superficie totale corrispondente a quasi 17 campi da calcio.
Carlo d'Inghilterra in visita al Crick Institute per i dieci anni dalla fondazione
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