Carlo condanna l'attacco a Washington, la violenza non vincerà

WASHINGTON, 28 APR - Re Carlo III ha condannato nel suo discorso a Capitol Hill l'attacco di sabato a Washington. "La violenza non vincerà, uniti difenderemo la democrazia". Prima di iniziare il suo discorso il re è stato accolto da un lungo applauso, standing ovation e perfino grida di giubilo. "Il legame tra Stati Uniti e Gran Bretagna è indistruttibile", ha aggiunto il sovrano al Congresso definendo i padri fondatori "ribelli con una causa" dal gioco di parole 'Rebel without a cause' che è invece il titolo di un celebre film con James Dean, in italiano 'Gioventù bruciata'. "Ci incontriamo in tempi di grande incertezza", ha poi precisato il re riferendosi alla guerra in Ucraina e alla guerra in Iran come a conflitti che "pongono immense sfide per la comunità internazionale".