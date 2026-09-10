L'AVANA, 10 SET - In un contesto di grave carenza di medicinali, Cuba sta esaminando le richieste di 36 piccole e medie imprese intenzionate a offrire servizi farmaceutici privati, un'attività che, dalla rivoluzione del 1959, era stata appannaggio esclusivo del sistema sanitario pubblico. L'isola - che vantava già una tradizione farmaceutica secolare, con esercizi storici come le farmacie Sarrá, Johnson e Taquechel all'Avana e la farmacia Triolet nella vicina provincia di Matanzas - sta ora reintroducendo tali servizi, classificandoli come "nuovi". Le autorità hanno spiegato che queste attività non statali non potranno però vendere farmaci destinati all'uso ospedaliero, prodotti classificati come sostanze controllate (stupefacenti) o altri articoli soggetti a restrizioni. Cuba ha prorogato a tempo indeterminato l'esenzione dai dazi per l'importazione di determinati beni essenziali. Ciò consente a tutti i passeggeri di introdurre nel Paese generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e medicinali, purché non destinati alla vendita. Le deroghe hanno alimentato un mercato privato basato su gruppi WhatsApp e altri canali, attraverso il quale è possibile reperire farmaci o forniture non disponibili negli ospedali, né tantomeno nelle farmacie statali.
Carente di medicinali Cuba riapre alle farmacie private
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