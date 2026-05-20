Caramelle Melody, 'salgono azioni azienda omonima a quella che le produce'

NEW DELHI, 20 MAG - Le azioni della Parle Industries sono salite del 5% raggiungendo il limite giornaliero dopo che la prima ministra italiana Giorgia Meloni ha pubblicato sul web un video in cui il premier indiano Narendra Modi le regala un pacco di caramelle. Ma secondo i media indiani l'azienda che apparentemente ha visto aumentare l'acquisto delle proprie azioni, la Parle Industries, non produce quelle caramelle né altre ma opera nel settore edilizio e nella produzione della carta. Gli investitori l'avrebbero insomma confusa per errore per la Parle Products, che opera appunto nel settore alimentare e dolciario e non è però quotata in borsa.