CARACAS, 08 LUG - Il Venezuela ha richiesto l'invio di specialisti da Giappone, Perù e Cile per fornire assistenza tecnica nella ricostruzione delle case danneggiate dai terremoti del 24 giugno, con particolare attenzione a La Guaira, la zona costiera più devastata dai due sismi consecutivi. Durante una trasmissione ufficiale, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha annunciato che questi Paesi, noti per la loro vasta esperienza nei terremoti e per le normative antisismiche in materia di edilizia, sono stati contattati "per l'invio di esperti che valutino le strutture danneggiate e forniscano consulenza sugli interventi necessari". L'obiettivo è garantire che le nuove case e le riparazioni a La Guaira soddisfino gli standard tecnici che minimizzino i rischi futuri. L'esecutivo ha ribadito che il Venezuela è un Paese sismicamente attivo e che tutti i progetti di costruzione devono essere dotati di un'adeguata certificazione tecnica. Rodríguez ha confermato che l'obiettivo è fornire soluzioni abitative permanenti alle vittime entro la fine dell'anno, nell'ambito di un processo di ricostruzione che privilegi la sicurezza strutturale nelle aree più colpite dai maggiori terremoti in oltre un secolo in Venezuela.
Caracas contatta esperti da Cile, Perù e Giappone per la ricostruzione
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