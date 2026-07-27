TORINO, 27 LUG - Il capo della polizia, Vittorio Pisani, è arrivato questa mattina all'aeroporto di Caselle Torinese e si sta dirigendo in Val di Susa, dove sabato sono stati assaltati i cantieri della Tav. Pisani è accompagnato dal questore di Torino, Massimo Gambino, e dal prefetto, Donato Cafagna. Faranno insieme un sopralluogo sul posto.
Capo della polizia in Val di Susa dopo assalti No Tav ai cantieri
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