Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Capo della polizia in Val di Susa dopo assalti No Tav ai cantieri

TORINO, 27 LUG - Il capo della polizia, Vittorio Pisani, è arrivato questa mattina all'aeroporto di Caselle Torinese e si sta dirigendo in Val di Susa, dove sabato sono stati assaltati i cantieri della Tav. Pisani è accompagnato dal questore di Torino, Massimo Gambino, e dal prefetto, Donato Cafagna. Faranno insieme un sopralluogo sul posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TORINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...