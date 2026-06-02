Capo Comunicazione vaticana la direttrice della tv cattolica Ewtn

VATICANO, 02 GIU - Papa Leone ha nominato Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Maria Montserrat Alvarado, Presidente e Chief Operating Officer di Ewtn News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Lo rende noto il bollettino della sala stampa vaticana. Subentra al giornalista italiano, Paolo Ruffini, nominato Prefetto il 5 luglio del 2018. La Dottoressa Maria Montserrat Alvarado è nata a Città del Messico. Ha conseguito i titoli accademici presso la Florida International University e la George Washington University. Dal 2009 al 2023 ha ricoperto incarichi di responsabilità presso il Becket Fund for Religious Liberty. Dal 2023 è Presidente e Chief Operating Officer di Ewtn News, divisione informativa dell'Eternal Word Television Network, dove dirige piattaforme mediatiche internazionali che producono contenuti in sette lingue attraverso televisione, stampa, radio, mezzi digitali e social media.