PANAMA, 28 AGO - Una nave carica di gas di petrolio liquefatto ha pagato 5,3 milioni di dollari in un'asta per assicurarsi il transito attraverso il Canale di Panama, stabilendo un nuovo record assoluto per questa operazione. L'esborso milionario è dovuto alla necessità di attraversare la via interoceanica prima dell'entrata in vigore di nuove restrizioni, che ridurranno progressivamente il numero di imbarcazioni ammesse ogni giorno a causa dei bassi livelli dell'acqua. L'amministratrice designata del Canale, Ilya Espino de Marotta, ha confermato che si tratta della somma più alta mai raggiunta. Secondo Bloomberg, l'azienda sudcoreana SK Gas Ltd. avrebbe versato l'importo per consentire alla nave G. Spirit di transitare il 1 settembre, poco prima dell'inizio dei nuovi limiti. Il sistema del Canale prevede che i posti non prenotati regolarmente vengano assegnati tramite aste competitive. La cifra di 5,3 milioni di dollari risulta eccezionale se paragonata ai costi medi del passato: tra ottobre 2025 e febbraio 2026, il prezzo medio per assicurarsi il passaggio si attestava a circa 55.000 dollari.
Canale di Panama, record di 5,3 milioni di dollari per un transito
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