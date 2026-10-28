BRUXELLES, 28 OTT - Alla vigilia del vertice a Montreal, si va verso una soluzione di compromesso alla discussione sul Canada come membro associato dell'Ue. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, nelle conclusioni del vertice Ue-Canada si farà riferimento a "un'associazione sempre più stretta del Canada all'UE, ma senza un'adesione vera e propria". A far discutere, nei giorni scorsi, non era stato tanto l'intensificarsi della partnership quanto la scelta terminologia sullo status del Canada come 'membro associato' dell'Unione.
'Canada associato all'Ue ma non membro', verso accordo sulla formula
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