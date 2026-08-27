NAPOLI, 27 AGO - Tende da campeggio sono state allestite per protesta, dalle prime ore del giorno, davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania dove è prevista oggi una seduta straordinaria dedicata ai Campi Flegrei ed alle aree interessate al fenomeno del bradisismo. Autori della iniziativa gli attivisti della rete 'Pozzuoli esiste ancora'. "Siamo qui - si legge in un comunicato - perché oggi non sia l'ennesima giornata di parole. Chiediamo che il Consiglio regionale approvi tutte le proposte della città e le sostenga nel documento da presentare al Governo. Gli sfollati, le famiglie, i lavoratori e le attività economiche non possono più aspettare". Oltre alle tende sono stati esposti anche alcuni striscioni. " Chiediamo - conclude la nota stampa - sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi.
Campi Flegrei, protesta con tende davanti al Consiglio della Campania
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