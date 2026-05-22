Camilla Fabri lascia Caracas, giallo sulla fuga tra Italia e Miami

CARACAS, 22 MAG - La partenza improvvisa da Caracas dell'italiana Camilla Fabri, moglie di Alex Saab, insieme ai figli, alimenta interrogativi e versioni contrastanti dopo il trasferimento dell'imprenditore colombiano in un carcere federale di Miami con accuse di riciclaggio e corruzione. Secondo l'emittente colombiana Blu Radio, Fabri sarebbe stata espulsa dal Venezuela e inviata in Italia insieme ai figli in coincidenza con il cambio di atteggiamento del chavismo nei confronti del presunto 'prestanome' di Nicolás Maduro. Una versione diversa è stata però diffusa dal quotidiano spagnolo El País, secondo cui la famiglia avrebbe lasciato volontariamente il Venezuela acquistando biglietti per l'Europa con l'intenzione di trasferirsi successivamente a Miami, dove Saab è detenuto. Il governo venezuelano non ha commentato ufficialmente la vicenda. Intanto esponenti del chavismo, tra cui Jorge Rodríguez e Diosdado Cabello, hanno preso pubblicamente le distanze da Saab, definendolo un "cittadino colombiano" e accusandolo di aver falsificato documenti venezuelani. Fabri, ex modella romana ed ex viceministra della Comunicazione internazionale venezuelana, è stata coinvolta in Italia in un'inchiesta per presunto riciclaggio legata alle attività finanziarie del marito.