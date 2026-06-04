Camere penali, apprezzamento per la sensibilità di Nordio sul caso Perugia

PERUGIA, 04 GIU - L'Unione delle camere penali "esprime apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità istituzionale manifestate dal ministro della Giustizia" che ha disposto accertamenti sulle intercettazioni tra legali e detenuti nelle sale colloqui del carcere di Perugia. Posizione fatta propria anche dal presidente della Camera penale di Perugia Luca Gentili. L'Organismo forense nazione sottolinea che il ministro "ha confermato la propria disponibilità a un confronto costante e rigoroso sui temi della tutela del diritto di difesa, delle garanzie fondamentali e delle riforme necessarie al miglior funzionamento della giustizia".