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Caldo record in Germania, a giugno 9600 decessi in una settimana

BERLINO, 06 AGO - Il caldo forte colpisce anche in Germania, dove l'istituto Robert Koch ha diffuso i dati sulle vittime di giugno, un numero di casi decisamente maggiore di quanto si ritenesse finora. Soltanto nella settimana dal 22 al 28 giugno sono stati 9600 i decessi attribuiti all'emergenza caldo. Si tratta dei giorni in cui la colonnina di mercurio ha segnato un nuovo record nella Repubblica federale, arrivando a toccare i 41,3 gradi nel Saarland, piccola regione dell'ovest.

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