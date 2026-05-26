Caldo persistente in Piemonte, fino a 39 gradi oggi

TORINO, 26 MAG - In Piemonte il Bollettino delle ondate di calore predisposto dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), segnala il livello 3, rosso, il più alto, dunque un forte disagio per oggi, così come per mercoledì e per giovedì. Ad oggi le temperature massime nelle province vengono segnalate di 36 gradi ad Alessandria, 35 a Torino, 34 ad Asti, Novara e Vercelli, 33 a Verbania e 32 a Cuneo e a Novara. Per domani è previsto un ulteriore aumento. I termometri localmente hanno toccato anche i 39 gradi. I giorni di caldo consecutivi al momento sono sette ad Alessandria, sei a Torino, Asti, Novara, Verbania e Vercelli, cinque a Biella e a Cuneo.