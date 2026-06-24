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Caldo, muore mentre lavora nella vigna nel Piacentino

PIACENZA, 24 GIU - Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza: era al lavoro dalla mattina in una vigna, in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello, intorno alle 14, lo ha trovato riverso senza vita tra i filari. Sul posto i soccorsi del 118, tempestivi ma inutili. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Piacenza.

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