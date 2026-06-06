Caldo in rapida intensificazione al Centro-Sud

ROMA, 06 GIU - Ancora qualche residuo rovescio in giornata al Nord, poi dominio dell'alta pressione, con rapida intensificazione del caldo e picchi di 35 gradi martedì al Centro-Sud. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ci troviamo infatti alle porte di una fase stabile e duratura, con tutti i presupposti sinottici per l'inizio del caldo canicolare. A partire da domenica, la pressione atmosferica tornerà a salire su tutto il bacino del Mediterraneo. Assisteremo a un generale miglioramento che sancirà l'inizio dell'estate Italiana: ci attende un lungo periodo dominato dal solleone, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, dove torneranno a imporsi masse d'aria di estrazione nordafricana. L'aspetto più rilevante dei prossimi giorni sarà la netta e costante ascesa delle temperature che ci introdurrà in un periodo di caldo intenso. La progressione termica al Nord sarà più lenta (anche se l'afa aumenterà subito) mentre al Centro-Sud sarà rapida domenica si registreranno i primi picchi di 31-32 gradi anche al Centro; lunedì le temperature massime saliranno fino a toccare i 33 gradi e martedì i 35, per poi toccare - secondo le prime indicazioni - i 36 gradi mercoledì per poi salire ancora. Ma mentre il Centro-Sud farà i conti con la prima vera canicola stagionale, le regioni settentrionali vivranno un avvio di stagione leggermente più dinamico. Fino alla giornata di giovedì, non si esclude la formazione di temporali, localmente anche di forte intensità, in discesa dalle Alpi verso le Prealpi e le pianure adiacenti, con maggiore probabilità tra martedì e giovedì. Nel dettaglio: Sabato 6. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Lunedì 8. Al Nord: sole prevalente, qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole e più caldo. Tendenza: dominio anticiclonico al Centro-Sud con caldo in sensibile aumento, soleggiato ma con temporali al Nord.