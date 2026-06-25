ANCONA, 25 GIU - "A causa dell'allerta per temperature elevate previste nella giornata di domani, venerdì 26 giugno, le visite guidate all'Anfiteatro Romano di Ancona sono temporaneamente sospese per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i visitatori". Lo ha comunicato il Museo archeologico nazionale delle Marche. Chi lo desidera, comunque, potrà "scoprire il patrimonio archeologico marchigiano con visite guidate alle collezioni del Man Marche al medesimo orario (14.30, 15,30 e 16.30) sempre in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del comune di Ancona, senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto ordinario del Museo" "Sarà l'occasione perfetta - osserva il Man Marche - per evitare il sole nelle ore più calde, fra le meraviglie di Palazzo Ferretti, uno dei gioielli architettonici più prestigiosi della città. Accompagnati da guide esperte, i visitatori intraprenderanno un affascinante viaggio nel tempo attraverso le collezioni che raccontano la ricca storia e le antiche origini dell'intero territorio marchigiano".
Caldo: ad Ancona sospese le visite guidate all'Anfiteatro romano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...