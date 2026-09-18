ROMA, 18 SET - Tre studenti sono rimasti lievemente feriti stamane a Roma intorno alle 12:30, in via Brenta 26, nel quartiere Salario, dopo che un ramo si è staccato da un albero ed è caduto all'esterno del Liceo Scientifico Avogadro. I ragazzi, terminate le lezioni, avevano appena lasciato l'istituto. Sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Uno di loro, a causa di un edema al braccio, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli e del Nucleo Radiomobile di Roma, insieme Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.
Cade ramo, feriti tre studenti che uscivano da scuola a Roma
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