Cade nel fiume dal materassino, annega ragazzo nel Tarantino

GINOSA, 16 LUG - Un ragazzo di poco più di 20 anni è annegato nella tarda serata di ieri nel fiume Galasso, a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. A quanto si apprende il giovane, originario del Marocco, è caduto nel fiume dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava su un materassino gonfiabile in compagnia di un amico. E' stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimare il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima non sapeva nuotare. Per recuperare il corpo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno acquisito alcuni elementi per ricostruire la dell'accaduto.