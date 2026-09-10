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Cade in un dirupo mentre cerca funghi, morto un 85enne nel Vco

VERBANIA, 10 SET - Un uomo di 85 anni è morto in un incidente in montagna nella zona dell'alpe Camasca, nel territorio comunale di Quarna Sotto, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima è Ernesto Quargentan, di Malnate (Varese), che si trovava in zona in villeggiatura. Il corpo è stato trovato ieri sera in fondo a un dirupo. Le ricerche erano partite dopo che i familiari ne avevano segnalato il mancato ritorno da una gita alla ricerca di funghi. Determinante, per indirizzare le operazioni, è stato l'utilizzo della tecnologia Imsi Catcher in dotazione al soccorso alpino della guardia di finanza. Alle operazioni hanno preso parte anche soccorso alpino, vigili del fuoco e protezione civile. È la seconda vittima tra i cercatori di funghi nel Vco in poche ore. In precedenza aveva perso la vita Agostino Spera, 66 anni di Busto Arsizio (Varese), in un incidente in val Vigezzo.

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