VERBANIA, 10 SET - Un uomo di 85 anni è morto in un incidente in montagna nella zona dell'alpe Camasca, nel territorio comunale di Quarna Sotto, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima è Ernesto Quargentan, di Malnate (Varese), che si trovava in zona in villeggiatura. Il corpo è stato trovato ieri sera in fondo a un dirupo. Le ricerche erano partite dopo che i familiari ne avevano segnalato il mancato ritorno da una gita alla ricerca di funghi. Determinante, per indirizzare le operazioni, è stato l'utilizzo della tecnologia Imsi Catcher in dotazione al soccorso alpino della guardia di finanza. Alle operazioni hanno preso parte anche soccorso alpino, vigili del fuoco e protezione civile. È la seconda vittima tra i cercatori di funghi nel Vco in poche ore. In precedenza aveva perso la vita Agostino Spera, 66 anni di Busto Arsizio (Varese), in un incidente in val Vigezzo.
Cade in un dirupo mentre cerca funghi, morto un 85enne nel Vco
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