Cade dall'auto e muore, indagato l'amico al volante per omicidio stradale

BRESCIA, 02 GIU - Proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 22 anni avvenuta ieri sera a Roccafranca, in provincia di Brescia. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio ed è deceduta a pochi metri dalla propria abitazione dopo una caduta risultata fatale. Secondo la ricostruzione effettuata finora dagli investigatori, il giovane si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto guidata da un amico che lo aveva appena riaccompagnato a casa. Per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzo avrebbe perso la presa, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando lesioni mortali. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto. Il conducente della vettura risulta al momento indagato per omicidio stradale, anche se gli inquirenti non escludono una diversa qualificazione giuridica dei fatti, con la possibile contestazione dell'omicidio colposo alla luce della dinamica emersa.