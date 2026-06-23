FANO, 23 GIU - Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio alla Polver Verniciature di Bellocchi in via Papiria a Fano (Pesaro Urbino): un operaio di 63 anni è precipitato dal tetto della fabbrica, da circa sette metri d'altezza, ed è deceduto. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e i sanitari del 118. Sono risultati purtroppo inutili i tentativi di rianimare l'uomo che è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Nella giornata si sono verificati altri due incidenti sul lavoro: due operai sono caduti da circa cinque metri dopo il cedimento di un ponteggio nel cantiere del Polo di Agraria a Urbania (Pesaro Urbino): i due feriti sono stati trasferiti in ospedale in eliambulanza ma non sarebbero in pericolo di vita. Un altro infortunio, questa volta nel Maceratese, è avvenuto in un cantiere in via San Rocco a Camerino: un operaio è caduto e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento per recuperarlo: il ferito è stato immobilizzato su una barella spinale e recuperato con tecniche Speleo alpino fluviali, e affidato ai sanitari per i primi accertamenti e il trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.
Cade dal tetto di una fabbrica da sette metri d'altezza a Fano, morto 63enne
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