SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 28 APR - Un bimbo di 4 anni di origine nigeriana è caduto nel pomeriggio di oggi dal balcone al primo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a seguito della gravità delle lesioni riportate. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico. Il piccolo era già seguito per problemi di salute ed è caduto mentre giocava sul balcone, sfuggendo al controllo dei genitori che vivono stabilmente a San Benedetto da diversi anni. La caduta è avvenuta dal primo piano, ma le conseguenze sono state, purtroppo, ulteriormente accentuate dal fatto che l'impatto è avvenuto sul terreno al termine della discesa che conduce ai garage della palazzina dove la famiglia risiede. Giunti sul posto, i sanitari hanno prima trasferito il piccolo paziente all'ospedale Madonna del Soccorso, da dove è stato quindi disposto il trasferimento in elisoccorso ad Ancona. Dell'accaduto si stanno occupando gli agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto.
Cade dal primo piano mentre gioca in balcone, grave bimbo di 4 anni
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