Cade dal primo piano mentre gioca in balcone, grave bimbo di 4 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 28 APR - Un bimbo di 4 anni di origine nigeriana è caduto nel pomeriggio di oggi dal balcone al primo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a seguito della gravità delle lesioni riportate. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico. Il piccolo era già seguito per problemi di salute ed è caduto mentre giocava sul balcone, sfuggendo al controllo dei genitori che vivono stabilmente a San Benedetto da diversi anni. La caduta è avvenuta dal primo piano, ma le conseguenze sono state, purtroppo, ulteriormente accentuate dal fatto che l'impatto è avvenuto sul terreno al termine della discesa che conduce ai garage della palazzina dove la famiglia risiede. Giunti sul posto, i sanitari hanno prima trasferito il piccolo paziente all'ospedale Madonna del Soccorso, da dove è stato quindi disposto il trasferimento in elisoccorso ad Ancona. Dell'accaduto si stanno occupando gli agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto.