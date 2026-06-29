TORINO, 29 GIU - Un anziano è morto oggi a Torre Pellice, nel Torinese, dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo mentre percorreva una strada di montagna in via Cianramà. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili i soccorsi del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l'elicottero Drago del comando provinciale e le squadre del distaccamento di Pinerolo e del nucleo speleo-alpino-fluviale per il recupero della salma. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Torre Pellice.
Cade con la carrozzina in un dirupo, morto anziano nel Torinese
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