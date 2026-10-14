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Burnham a Zelensky, 'siamo al fianco dell'Ucraina, sostegno non cambierà'

LONDRA, 14 OTT - "Siamo al vostro fianco e questo non cambierà". Così il premier britannico Andy Burnham ha accolto Volodymyr Zelensky a Downing Street, ribadendo che il sostegno del Regno Unito all'Ucraina non è destinato a cambiare. Burnham ha parlato di giorni "bui e difficili" per l'Ucraina, colpita da "pesanti bombardamenti nelle ultime 24 ore", e ha detto che il presidente Zelensky è "pronto a sedersi e discutere" la tregua energetica proposta da Donald Trump. "Purtroppo, quello che abbiamo visto dalla Russia sono ulteriori attacchi alle infrastrutture nazionali critiche in Ucraina", ha aggiunto il primo ministro.

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