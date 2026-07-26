ROMA, 26 LUG - Il neo primo ministro britannico, Andy Burnham, è pronto a criticare apertamente Donald Trump qualora ciò sia necessario per difendere l'interesse nazionale del Regno Unito. Lo ha dichiarato in un'intervista alla Bbc, la prima da quando ha assunto la carica da primo ministro. Nell'intervista, che sarà trasmessa integralmente domani, Burnham ha riferito di aver avuto con il presidente Usa un primo scambio "positivo", descrivendo il tycoon come "davvero cordiale". Tuttavia, interrogato due volte sulla sua fiducia nel presidente americano, ha evitato di rispondere direttamente. "È un mondo che cambia e bisogna valutare le cose man mano che si sviluppano", ha affermato. "Non posso dire che non assumerò mai una posizione diversa dalla sua o che non dovrò esprimere un'idea differente quando riterrò che sia quella giusta per la Gran Bretagna", ha aggiunto. Alla domanda se sia disposto a criticare pubblicamente Trump, Burnham ha risposto: "Naturalmente". "Bisogna difendere il proprio interesse nazionale prima di qualsiasi altra cosa. È ciò che si deve fare per svolgere correttamente questo incarico", ha sottolineato. Il premier ha inoltre dichiarato di aver nutrito "preoccupazione" per la decisione di Trump di avviare il conflitto con l'Iran e ha assicurato che "non si tratterrà dal dire ciò che ritiene giusto".
Burnham a Bbc, 'pronto a criticare Trump per difendere interesse nazionale'
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