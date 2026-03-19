Bruzzone indagata per stalking a collega, atti a procura di Roma

ROMA, 19 MAR - La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della figlia minorenne. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal pubblico ministero Gilberto Ganassi, e trasmesso a Roma per competenza con le trascrizioni delle chat tra Roberta Bruzzone e gli altri indagati Monica Demma, Marzia Mosca e Giovanni Langella. "Respingo totalmente le accuse, la persona cui attualmente si fa riferimento è indagata dalla procura di Roma per atti persecutori, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione aggravata e reiterata in concorso proprio ai miei danni". Dice all'ANSA Bruzzone, che ritiene invece di essere "il bersaglio" proprio di Sionis.