Bruciata la corona di fiori del 25 aprile a Castellarano

REGGIO EMILIA, 28 APR - Atto vandalico al monumento dei caduti di Castellarano, nel Reggiano, dove presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì è stata bruciata la corona di fiori deposta in occasione delle celebrazioni della festa del 25 aprile tre giorni fa. Ieri sera, informato dell'accaduto, il sindaco nonché presidente della Provincia, Giorgio Zanni è andato in piazza Martiri del XX Luglio per ripulire tutto. Si segnala inoltre che anche la corona collocata davanti alla chiesa di Santa Croce è stata lanciata a terra a diversi metri, mentre il cartello con la scritta 'Viva il 25 Aprile' è stato strappato. Il Comune ha subito presentato formale denuncia alle forze dell'ordine che ora stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. "Un gesto grave e inaccettabile - ha detto il sindaco Zanni - Ho voluto ripulire subito e personalmente a nome di tutta la comunità. Saranno verificate le telecamere e speriamo nell'individuazione dei responsabili di questo ignobile gesto. Perché non c'è destra né sinistra in tutto ciò: c'è solo una grave, profonda e inaccettabile ignoranza da condannare. Senza se e senza ma". Zanni ha poi annunciato che stasera alle 19 sarà davanti alla chiesa di Santa Croce per deporre nuovamente la corona e successivamente ci si sposterà in piazza Martiri del XX Luglio per una seconda deposizione davanti al monumento ai caduti sostituendo quella bruciata.