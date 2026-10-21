BRASILIA, 21 OTT - Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha affermato che rappresentanti dell'amministrazione statunitense di Donald Trump hanno preso parte alla campagna elettorale in Brasile. In un'intervista al quotidiano O Estado de S. Paulo, il capo della diplomazia di Brasilia ha dichiarato che gli Stati Uniti "hanno partecipato, hanno preso posizione, si sono fatti fotografare. Oggi la stampa è piena di articoli che parlano di algoritmi manipolati nei messaggi". Vieira ha sottolineato che spetta agli elettori brasiliani stabilire se ci siano state interferenze, esprimendosi alle urne nella scelta tra il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro. "Saranno i brasiliani a mostrare alle urne che cosa vogliono, quale modello cercano e che cosa considerano un'interferenza, un'ingerenza e che cosa invece non lo è", ha affermato. Il ministro ha inoltre criticato la proposta di Flavio Bolsonaro di istituire, in caso di vittoria, un gruppo di transizione incaricato di coordinare le posizioni dell'eventuale nuovo governo brasiliano con gli Stati Uniti. "Penso che sia pessimo", ha commentato Vieira. "Non mi era mai capitato di vedere una cosa simile. Nei miei 50 anni di carriera diplomatica, nessun Paese ha mai fatto una cosa del genere. La transizione si svolge tra il governo uscente e quello entrante. Si crea una squadra per garantire il passaggio di consegne. È normale in tutte le democrazie. Ma con un Paese straniero, a che scopo? Per consegnarsi in anticipo, per sottomettersi? Penso che sia un pessimo segnale", ha concluso.
Brasilia, 'gli Stati Uniti hanno partecipato alla campagna elettorale'
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