BRASILIA, 11 SET - Il fondatore del Banco Master, Daniel Vorcaro, sarà interrogato dalla Polizia federale brasiliana il 15 settembre nell'ambito delle indagini sulle operazioni dell'istituto bancario. La convocazione è stata fissata dagli investigatori mentre il caso è al centro di una crescente crisi istituzionale che coinvolge la Polizia federale, la Procura generale e il Supremo Tribunale federale (Stf). Vorcaro è uno dei principali indagati nell'operazione Compliance Zero, che ha portato all'apertura di diverse procedure giudiziarie e alla recente decisione del presidente del Supremo, Edson Fachin, di ordinare la desecretazione di tutti gli atti collegati all'inchiesta, con l'eccezione di quelli la cui divulgazione potrebbe compromettere accertamenti in corso. La sua convocazione coincide con la sessione straordinaria del Supremo, prevista per le 10 locali del 15 settembre, per esaminare gli sviluppi del caso Banco Master.
Brasile, Vorcaro sarà interrogato dalla Polizia federale il 15 settembre
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