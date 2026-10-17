Brasile, storico gemellaggio tra il Colosseo e il Cristo Redentore di Rio

RIO DE JANEIRO, 17 OTT - Il Colosseo e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro rafforzano il loro legame e la collaborazione tra Italia e Brasile con la firma dell'accordo di gemellaggio tra i due monumenti, avviato a Roma lo scorso maggio e ratificato nella metropoli carioca nell'ambito delle celebrazioni per i 95 anni della statua sul Corcovado. L'iniziativa si è svolta al Centro visitatori di Paineiras, negli ambienti dela mostra "Cristo Redentore - Verso i 100 anni", e si è conclusa con la cerimonia di illuminazione del monumento nei colori della bandiera italiana. "È una grande emozione presenziare a una cerimonia tanto importante. Questo non è un evento episodico, ma la base di molte iniziative per il futuro. Sono sicuro di questo" ha detto il Console Generale d'Italia a Rio, ministro plenipotenziario Andreas Ferrarese, evidenziando la presenza della delegazione italiana di alto livello guidata dalla dottoressa Alfonsina Russo, Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del ministero della Cultura. "Sono rimasto impressionato perché ci sono molti progetti e idee e so che tutti gli amici qui saranno alleati dell'Italia per promuovere cultura e iniziative nelle due direzioni. Vedo molte opportunità di collaborazione a Rio de Janeiro", ha dichiarato il diplomatico. L'intesa prevede la cooperazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze nei settori dell'istruzione, della cultura, del turismo, dello sport e dell'economia. Tra le iniziative previste figurano conferenze, workshop, programmi di visite reciproche e attività comuni per promuovere i due monumenti e accrescerne la visibilità internazionale. "Suggelliamo oggi il gemellaggio tra le due delle nuove sette meraviglie del mondo che con la loro aura attirano ogni anno milioni di visitatori da ogni parte del globo, monumenti straordinari ognuno a suo modo portatore di profondi significati e testimonianza altissima dell'opera umana", ha dichiarato il direttore generale del Parco archeologico del Colosseo, Simone Quilici. "Le vestigia dell'anfiteatro Flavio sono un potente simbolo universale, noto e riconosciuto ovunque, così come la statua realizzata sulla cima del monte Corcovado che sovrasta Rio de Janeiro, che idealmente ripercorrono con questo gemellaggio un legame che corre tra Italia e Brasile sin dalla sua inaugurazione, quando il segnale per l'illuminazione della statua partì dalla stazione radio di Coltano per impulso di Guglielmo Marconi". La giornata tradizionalmente dedicata all'Italia, quest'anno impreziosita dalla firma del gemellaggio, ricorda infatti il contributo dello scienziato italiano all'illuminazione del Cristo, inaugurato il 12 ottobre 1931. Al termine della cerimonia, Quilici ha attivato l'illuminazione della statua con il tricolore, su invito del rettore del Santuario, padre Omar.
Brasile, storico gemellaggio tra il Colosseo e il Cristo Redentore di Rio
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