ROMA, 15 OTT - Il Senato brasiliano ha approvato la proposta di ridurre l'orario di lavoro in Brasile da 44 a 40 ore settimanali. Proposta che è stata promossa dal capo dello Stato, Luiz Inácio Lula da Silva, a undici giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali. Il progetto è stato approvato con due votazioni consecutive nel corso della stessa sessione, dopo aver ricevuto anche il sostegno dell'altro candidato alle presidenziali, Flavio Bolsonaro e la conseguente adesione del resto dei senatori dell'opposizione. Bolsonaro era contrario al progetto, ma alla vigilia del voto ha annunciato un cambiamento di posizione per rispondere alle richieste della popolazione.
Brasile, Senato approva proposta di Lula su riduzione orario di lavoro
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