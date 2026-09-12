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Brasile, presidente della Corte suprema nega a Moraes giudizio congiunto con Mendonça

BRASILIA, 12 SET - Il presidente della Corte suprema brasiliana (Stf), Edson Fachin, ha respinto la richiesta del giudice Alexandre de Moraes di un giudizio congiunto con il collega André Mendonça sul caso Banco Master. Fachin ha stabilito che le due questioni saranno esaminate separatamente: il 15 settembre il plenum della Corte, riunito in sessione straordinaria, analizzerà il rapporto della Polizia federale sulle conversazioni tra Moraes e il fondatore del Banco Master, Daniel Vorcaro, dal quale emergono sospetti sulla condotta del giudice. La Procura generale della Repubblica ha chiesto l'annullamento di tale giudizio. Il 23 settembre sarà invece esaminato il rapporto di intelligence della Polizia federale utilizzato da Moraes per chiedere un'indagine sulla condotta di Mendonça nella gestione delle inchieste sul Banco Master. Il documento solleva dubbi sull'operato del giudice, ma è privo di valore probatorio a detta dei media brasiliani.

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