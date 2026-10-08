BRASILIA, 08 OTT - Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha ordinato oggi l'inizio dell'esecuzione della pena dell'ex deputato Eduardo Bolsonaro, condannato a quattro anni e due mesi di carcere per aver cercato di interferire, attraverso pressioni e iniziative negli Stati Uniti, nel processo a carico del padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro. Moraes ha disposto l'emissione di un mandato di arresto e l'inserimento dell'ex parlamentare nel registro nazionale dei mandati di cattura. Secondo i media locali, ha inoltre ordinato la cancellazione di tutti i passaporti brasiliani intestati a Eduardo Bolsonaro, che vive negli Stati Uniti. La condanna è diventata definitiva il 3 ottobre, dopo l'esaurimento dei ricorsi. Moraes ha infine disposto la perdita definitiva del posto di Eduardo Bolsonaro nella Polizia federale e la sospensione dei suoi diritti politici per la durata degli effetti della condanna.
Brasile, Moraes ordina il carcere per Eduardo Bolsonaro e cancella i suoi passaporti
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