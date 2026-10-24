RIO DE JANEIRO, 24 OTT - I candidati alla presidenza del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva e Flavio Bolsonaro concentrano nella regione sudest del Brasile - la più ricca e composta dai tre principali collegi del Paese di San Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale del ballottaggio di domenica 25 ottobre. I tre stati rappresentano insieme oltre il 40% dell'elettorato brasiliano e sono determinanti per la conquista della presidenza. Lula dividerà la giornata tra Rio de Janeiro e San Paolo. Alle 10 parteciperà a una camminata sul lungomare di Copacabana, nella capitale fluminense, dove Flavio ha ottenuto più voti al primo turno. In seguito, il presidente concluderà la campagna con un corteo lungo l'Avenida Paulista, a San Paolo. Il candidato del Partito liberale (Pl) inizierà invece la giornata a Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais, con l'iniziativa denominata "Bloco 22". Nel pomeriggio si sposterà a Rio de Janeiro, dove terrà l'ultimo comizio in un luogo simbolico per il bolsonarismo, l'abitazione dell'ex presidente Jair Bolsonaro nel quartiere di Barra da Tijuca. La strategia riflette gli obiettivi dei due candidati: Lula cerca di recuperare consensi dopo il risultato del primo turno, mentre Flavio punta a consolidare il proprio elettorato e ampliare il vantaggio.
Brasile, Lula e Flavio Bolsonaro chiudono la campagna nel sud-est
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