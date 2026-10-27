(Vedi il servizio delle 20.37) SAN PAOLO, 27 OTT - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha definito "vergognosa" la partenza per gli Stati Uniti del senatore Flávio Bolsonaro, sconfitto al ballottaggio presidenziale di domenica. Nel corso di un discorso per celebrare il suo 81mo compleanno ripreso dai principali media locali, Lula ha criticato il rivale per aver lasciato il Brasile dopo che la polizia federale aveva chiesto la consegna dei suoi passaporti. "Mi dispiace che sia andato via dal Brasile, perché avrebbe potuto restare e dimostrare che le accuse contro di lui non sono vere", ha dichiarato Lula, ricordando di aver consegnato a sua volta i propri passaporti quando gli era stato chiesto di farlo. "Questo cittadino, la persona più bugiarda che abbia mai visto in vita mia, non ha alcun rispetto della verità. Questo atto è vergognoso", ha aggiunto. Rievocando la propria vicenda giudiziaria legata all'inchiesta Lava Jato, Lula ha affermato di aver ricevuto all'epoca inviti a lasciare il Brasile, ma di aver scelto di restare per smascherare i suoi accusatori e dimostrare la propria innocenza. "La famiglia Bolsonaro è così: il Brasile è la loro seconda patria, la prima sono gli Stati Uniti, è leccare i piedi agli Usa", ha detto. Anche il vicepresidente Geraldo Alckmin ha criticato la partenza di Flávio Bolsonaro, definendola "incomprensibile".
Brasile, Lula attacca Bolsonaro Jr, 'fuga vergognosa, leccapiedi degli Usa'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSAN PAOLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...