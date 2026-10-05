SAN PAOLO, 05 OTT - L'ex presidente brasiliano Michel Temer (2016-2018) ha dichiarato il suo sostegno a Flávio Bolsonaro in vista del ballottaggio del 25 ottobre contro Luiz Inácio Lula da Silva. In un video diffuso sui social, Temer ha affermato che il risultato del primo turno mostra la volontà degli elettori di cambiare e ha associato la candidatura del leader del Partido Liberal (Pl) alla "riconnessione" con la società. Lo riferisce il quotidiano Folha de S.Paulo. "Le urne hanno parlato", ha detto Temer, secondo cui la richiesta di rinnovamento è emersa anche dalla nuova composizione del Parlamento e dal risultato della candidatura presidenziale arrivata prima al ballottaggio. "La società non vuole formule ripetute e discorsi grossolani. Vuole nuove idee, nuovi atteggiamenti, nuovi progetti e una strada diversa", ha affermato, concludendo: "Vuole quindi riconnessione. E la riconnessione è Flávio". Temer, presidente dal 2016 al 2018, ha così formalizzato il suo appoggio al candidato del Pl per il secondo turno. Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto il 47,03% dei voti validi, contro il 45,16% di Lula.
Brasile, l'ex presidente Temer sostiene Bolsonaro al ballottaggio
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