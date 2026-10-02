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Brasile, lancia uno zaino vicino la Corte Suprema, scatta allarme bomba

BRASILIA, 01 OTT - Un uomo è stato arrestato dalla Polizia militare dopo aver tentato di scavalcare le recinzioni davanti alla Corte suprema del Brasile (Stf). Non riuscendo a entrare, ha lanciato uno zaino su una fermata dell'autobus vicina, facendo scattare l'allarme per il sospetto che contenesse un ordigno esplosivo. Parte della cosiddetta Esplanada dos Ministérios, il grande viale dei ministeri, è stata inizialmente chiusa e, dalle 20.30 locali, il traffico è stato completamente interdetto e deviato. Sul posto è arrivata la squadra di artificieri per esaminare il contenuto dello zaino sospetto. Secondo un comunicato della Corte suprema, riportato dai principali media brasiliani, l'uomo era stato individuato dalle telecamere di sicurezza. La Polizia giudiziaria ha quindi allertato la Polizia militare, che lo ha arrestato. Al momento dell'accaduto, nessuno dei giudici della Corte si trovava nell'edificio.

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