RIO DE JANEIRO, 01 OTT - La tv Globo ha cancellato il dibattito tra i candidati alla presidenza del Brasile previsto per questa sera, dopo due provvedimenti giudiziari che hanno modificato le regole dell'incontro. L'emittente ha infatti ricevuto poco prima dell'inizio del programma due notifiche, una del Tribunale superiore elettorale (Tse) e una della Corte suprema (Stf). La giudice del Tse Estela Aranha, accogliendo un ricorso della coalizione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha vietato a Globo di lasciare vuoto il pulpito riservato al candidato assente e agli altri candidati di formulare domande a Lula. Il giudice dello Stf Gilmar Mendes ha invece ordinato all'emittente di includere Renan Santos, candidato del partito Missão con appena un parlamentare ed esponente dell'estrema destra, che era stato escluso dopo il precedente dibattito, nel quale aveva mostrato due pannolini con i nomi di Lula e Flávio. Le regole prevedevano l'invito obbligatorio dei candidati dei partiti con almeno cinque parlamentari. Globo aveva quindi invitato Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (Pl), Ronaldo Caiado (Psd) e Lula. In un comunicato, Globo ha motivato la cancellazione con le decisioni giudiziarie adottate a ridosso del dibattito, che, secondo l'emittente, hanno creato "insicurezza giuridica". È la prima volta che un dibattito presidenziale della Globo viene cancellato dal ritorno della democrazia in Brasile, nel 1985.
Brasile, la tv Globo cancella il dibattito presidenziale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiRIO DE JANEIRO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...