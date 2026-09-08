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Brasile, la Corte suprema sospende il direttore della Polizia federale

BRASILIA, 08 SET - Il giudice della Corte suprema del Brasile, André Mendonça, ha disposto la sospensione preventiva dell'incarico per il direttore generale della Polizia federale (PF), Andrei Rodrigues, e per il direttore dell'intelligence dell'istituzione, Leandro Almada da Costa. I due sono accusati di aver prodotto rapporti di intelligence illegali su alte cariche dello Stato, i cui risultati sarebbero stati trasmessi al giudice Alexandre de Moraes. La decisione di Mendonça prevede l'apertura immediata di procedimenti penali e disciplinari per accertare le circostanze in cui sono stati prodotti i rapporti frutto del presunto monitoraggio illegale. Secondo le informazioni diffuse dai media locali, tra il 3 e il 31 agosto la direzione della Pf avrebbe inviato al giudice de Moraes almeno sei rapporti riservati. Il materiale avrebbe avuto come oggetto lo stesso Mendonça e il capo dell'Avvocatura dello Stato, Jorge Messias, sottoposti a un "monitoraggio sistematico" e a una "raccolta mirata" di informazioni. I dossier sarebbero privi di firma, numerazione e altri elementi formali. L'alto magistrato ha chiesto l'immediata convocazione di una sessione straordinaria della Seconda sezione della Corte suprema per sottoporre il provvedimento alla convalida.

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