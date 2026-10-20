BRASILIA, 20 OTT - La Procura federale brasiliana (Mpf) indaga sul direttore generale della polizia federale, Andrei Rodrigues, per una presunta divulgazione di informazioni riservate sull'operazione "Sem Desconto", relativa a una frode ai danni del sistema previdenziale. La vicenda è riportata, tra gli altri, dai siti di informazione Metrópoles, Poder360, Brasil 247 e Veja. Il procedimento, avviato il 15 ottobre dal procuratore Gabriel Pimenta Alves, riguarda alcune dichiarazioni rilasciate da Rodrigues nell'aprile 2025, quando affermò che il Sindnapi, il sindacato nazionale dei pensionati, non era tra gli obiettivi dell'operazione. L'organizzazione è legata a Frei Chico, fratello del presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vicepresidente del sindacato, che, secondo Poder360, era già sotto indagine al momento delle dichiarazioni. Gli accertamenti mirano a chiarire come Rodrigues abbia ottenuto le informazioni sull'inchiesta, il contenuto delle sue dichiarazioni e l'eventuale violazione del segreto investigativo. La settima Camera di coordinamento e revisione del Mpf ha respinto una precedente richiesta di archiviazione, chiedendo ulteriori approfondimenti per verificare una possibile violazione dei doveri d'ufficio. Tra le misure disposte figurano la trasmissione degli atti alla giustizia federale e la richiesta di chiarimenti al direttore della polizia.
Brasile, indagine della Procura su capo della polizia federale per fuga di notizie
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