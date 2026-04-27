Brasile, il Pt approva il manifesto 2026 e punta sulla rielezione di Lula

BRASILIA, 27 APR - Il Partito dei lavoratori (Pt) ha approvato a Brasilia il manifesto programmatico in vista delle elezioni di ottobre 2026, indicando la rielezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva come asse centrale della strategia politica. Il documento, votato a conclusione del congresso e intitolato "Costruire il futuro", definisce il voto per Lula come "decisivo per il futuro del Brasile" e per garantire il mantenimento degli equilibri democratici. Il capo dello stato non era presente per motivi di salute, ma in un videomessaggio trasmesso durante il congresso ha espresso sostegno al testo. "Un partito che governa non corre dietro agli avversari", ha sottolineato. Il testo individua sette riforme prioritarie: politica ed elettorale, fiscale, tecnologica, giudiziaria, amministrativa, agraria e della comunicazione. Tra i punti chiave emerge la riforma del sistema giudiziario, ritenuta necessaria per introdurre meccanismi di "autocorrezione", rafforzare lo Stato di diritto e rendere più democratiche le istituzioni. Il manifesto affronta anche il tema della sovranità economica, con un focus sulle terre rare, considerate risorse strategiche da valorizzare internamente, evitando di limitarsi all'esportazione di materie prime. Il partito propone una regolamentazione contro 'l'oligopolio' delle piattaforme digitali e social network. Sul piano sociale, il partito indica tra le priorità la riduzione dell'orario di lavoro e il superamento della scala settimanale 6x1 (sei giorni di lavoro e uno di riposo), già al centro del dibattito parlamentare. Nella versione finale è stata esclusa la riforma del sistema finanziario, inizialmente prevista nelle bozze. Secondo analisti citati dai media locali, nel documento sono presenti diversi richiami al centro politico, con l'obiettivo di ampliare la base di consenso in vista delle elezioni. Il testo traccia inoltre un bilancio positivo dell'azione di governo, citando i risultati economici, nel mercato del lavoro, la crescita del reddito, la riduzione della povertà e gli investimenti in sanità ed educazione.