RIO DE JANEIRO, 01 SET - Il 1º luglio la popolazione stimata del Brasile ha raggiunto 214,2 milioni di persone, segnando un incremento dello 0,37% rispetto all'anno precedente. L'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica evidenzia nel suo studio che "il ritmo di crescita è sempre minore", confermando una diminuzione rispetto allo 0,39% registrato nel periodo 2024-2025. Il Sud-Est del Paese accoglie il 41,6% dei cittadini, trainato dallo stato di San Paolo che da solo conta 46,1 milioni di residenti. La capitale paulista si conferma la città più popolosa con quasi 12 milioni di abitanti, seguita da Rio de Janeiro e Brasilia. All'opposto, i tre stati con meno residenti si trovano tutti nella regione del Nord e si attestano al di sotto di un milione di persone. Complessivamente, le 27 capitali statali concentrano 49,4 milioni di abitanti, pari al 23,1% del totale nazionale. A livello di espansione, le percentuali più elevate si osservano in Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso, unici tre territori ad aver superato la soglia dell'1%, mentre lo stato del Rio Grande do Sul ha registrato una crescita nulla.
Brasile, gli abitanti salgono a 214 milioni
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