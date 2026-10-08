BRASILIA, 08 OTT - Il giudice Luiz Fux della Corte suprema brasiliana ha ordinato oggi alla segreteria giudiziaria della massima istituzione giuridica del Paese di garantire al suo ufficio l'accesso integrale agli atti di tre indagini condotte dal collega Alexandre de Moraes: la prima sul tentato golpe del 2023, la seconda sulle "fake news", avviata nel 2019 e tuttora in corso, e la terza sulle cosiddette "milizie digitali" a favore dell'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022). La richiesta, riporta Cnn Brasil, è legata a un'azione presentata dalla sua difesa, che contesta la regolarità delle procedure adottate nei tre procedimenti e chiede l'annullamento degli atti e delle prove. Il ricorso all'esame di Fux, in caso di accoglimento da parte del giudice, potrebbe avere conseguenze sulla condanna di Jair Bolsonaro, che sta scontando agli arresti domiciliari una pena di 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato.
Brasile, giudice ordina l'accesso ai documenti secretati di Moraes sul caso Bolsonaro
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