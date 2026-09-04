BRASILIA, 04 SET - Arrestato con l'accusa di frode nell'ambito dell'inchiesta sul Banco Master, l'ex fondatore della banca Daniel Vorcaro ha accusato agenti della polizia federale (Pf) di averlo intimidito e minacciato durante un trasferimento in elicottero. Nella deposizione al giudice della Corte suprema André Mendonça, ha raccontato di essere stato trasportato con occhiali per impedirgli di vedere e circondato da una squadra pesantemente armata. Secondo Vorcaro, durante il volo un agente gli avrebbe detto che sarebbe stato "più facile, magari, buttarlo giù da qui", mentre altri lo avrebbero insultato e intimato di tacere. Vorcaro ha inoltre sostenuto di aver subito pressioni per non raccontare, nell'ambito di una possibile collaborazione con la giustizia, fatti riguardanti membri della Pf. Tra le persone che avrebbe voluto citare ha indicato il direttore generale Andrei Rodrigues, sostenendo che questo avrebbe reso impossibile l'accordo. Secondo la rivista Veja, Vorcaro sarebbe deciso a collaborare e avrebbe detto: "farò una confessione pubblica".
Brasile, fondatore del Banco Master, 'agenti minacciarono di gettarmi dall'elicottero'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRASILIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...