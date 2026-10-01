SAN PAOLO, 01 OTT - Il candidato alla presidenza del Brasile Flávio Bolsonaro, del Pl (Partito liberale, di destra), ha rinunciato al dibattito della tv Globo in programma questa sera, ultimo confronto prima del voto di domenica. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva aveva già annunciato ieri la propria assenza. Per la prima volta dal ritorno alla democrazia, quindi, i due candidati in testa ai sondaggi non si confronteranno nell'ultimo dibattito prima del voto. Secondo l'ultimo sondaggio Datafolha, Lula è al 45% e Flávio al 40% dei voti validi al primo turno. Nei voti totali, i due sono rispettivamente al 42% e al 38%. La ricerca è stata realizzata tra il 29 settembre e il 1° ottobre su 2.506 elettori. Flávio ha rinunciato dopo che il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha vietato alla Globo di mostrare il pulpito vuoto riservato a Lula. Il candidato ha definito il provvedimento "censura". Sul dibattito è intervenuto anche il ministro del Supremo tribunale federale (Stf) Gilmar Mendes, ordinando alla Globo di includere Renan Santos, candidato del partito Missão ed esponente dell'estrema destra. Santos era stato escluso dopo il precedente dibattito, nel quale aveva mostrato due pannolini con i nomi di Lula e Flávio.
Brasile, Flávio Bolsonaro rinuncia al dibattito della Globo
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