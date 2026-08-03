BRASILIA, 03 AGO - L'attuale presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato alla rielezione, si trova in una situazione di parità tecnica con il suo diretto rivale, Flavio Bolsonaro, in vista delle presidenziali di ottobre: è quanto emerge da un sondaggio Nexus/Btg pubblicato oggi, che mostra come il senatore di destra abbia ridotto il distacco dal presidente uscente di sinistra. In crescita nei rilevamenti anche l'ex governatore di Goiás, Ronaldo Caiado (centro-destra). Nella simulazione, Lula risulta avere il 46% delle intenzioni di voto contro il 45% del figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il sondaggio anteriore, effettuato il 27 luglio, dava Lula in vantaggio su Bolsonaro Jr. con il 47% contro il 43%. In uno scenario di primo turno, Lula sarebbe invece in testa con il 41% dei voti, seguito da Flavio Bolsonaro con il 37%. Il sondaggio precedente dava Lula al 42% e Bolsonaro Jr. al 33%.
Brasile, Flavio Bolsonaro recupera terreno su Lula nei sondaggi
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