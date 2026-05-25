Brasile: Flávio Bolsonaro arriva negli Usa, nessuna conferma di incontro con Trump

SAN PAOLO, 25 MAG - Flávio Bolsonaro è arrivato oggi a Washington nel tentativo di ottenere un incontro con il presidente americano Donald Trump, ma la Casa Bianca non ha finora confermato alcuna agenda ufficiale. Secondo interlocutori vicini al senatore, la riunione sarebbe prevista per martedì e sarebbe stata articolata su invito di ambienti legati all'amministrazione Usa, secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo. Il viaggio avviene nel momento più delicato della pre-campagna presidenziale di Flávio Bolsonaro, travolta dalla diffusione di audio pubblicati da Intercept Brasil nei quali il senatore chiede sostegno finanziario al banchiere Daniel Vorcaro, detenuto con accuse di frode, per il film "Dark Horse", dedicato all'ex presidente Jair Bolsonaro. Secondo i sondaggi Datafolha diffusi dopo lo scandalo, Luiz Inácio Lula da Silva ha ampliato il vantaggio elettorale su Flávio Bolsonaro. Il viaggio negli Stati Uniti viene descritto negli ambienti bolsonaristi come una mossa "ad alto rischio" per rilanciare la sua candidatura. Sui social, il giornalista Paulo Figueiredo, nipote dell'ultimo presidente militare della dittatura (1964-1985), ha confermato che Bolsonaro Jr. è a Washington "per una serie di riunioni di alto livello", senza però confermare un faccia a faccia con Trump.