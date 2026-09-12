SAN PAOLO, 11 SET - Eduardo Bolsonaro, figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, riproporrà a Washington la prossima settimana la richiesta agli Stati Uniti di reintrodurre le sanzioni contro il giudice della Corte suprema federale (Stf) Alexandre de Moraes previste dal Global Magnitsky Act. Lo ha dichiarato a Reuters, senza fornire dettagli sulla sua agenda. Eduardo Bolsonaro ha inoltre indicato l'investitore ed ex banchiere Marcelo Kayath come "un'ottima scelta" per il ministero delle Finanze in caso di vittoria di suo fratello Flávio Bolsonaro alle presidenziali di ottobre. Kayath, fondatore della società di consulenza Qms Capital, ha lavorato per due decenni al Credit Suisse, dove è stato managing director per l'America Latina. Eduardo Bolsonaro ha detto di averlo incontrato quattro volte e di condividere con lui una "convergenza di vedute" su diversi temi, precisando tuttavia che non è stata presa alcuna decisione e che altri candidati restano in esame. Kayath ha affermato di voler contribuire a un'agenda di crescita sostenibile, con interventi sulla spesa pubblica "chirurgici, non indiscriminati", preservando i programmi sociali.
Brasile, Eduardo Bolsonaro rilancia le sanzioni Usa contro il giudice Moraes
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